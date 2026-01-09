TOKİ'nin 2026 taksit artış oranları netleşti - Son Dakika
TOKİ'nin 2026 taksit artış oranları netleşti

09.01.2026 16:50
TOKİ'den konut, arsa alıp ödeme yapanların merakla beklediği taksit artışları belirlendi. Buna göre 2026 Ocak-Haziran döneminde taksit artış oranı yüzde 15.57 oldu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) konut veya arsa alarak ödeme yapanların merakla beklediği taksit artış oranı netleşti. TOKİ, 2026 yılının ilk altı ayı için geçerli olacak geri ödeme tutarlarına ilişkin artış oranını duyurdu.

ARTIŞ ORANI: YÜZDE 15.57

Buna göre, taksitler ve borç bakiyeleri, bir önceki altı aylık dönemde gerçekleşen memur maaş artış oranı üzerinden güncellenecek. TOKİ tarafından inşa edilen ve satış şartları bu kritere bağlı olan projelerde, 1 Temmuz 2025 - 31 Aralık 2025 dönemine ait memur maaş artış oranı yüzde 15,57 olarak belirlendi. Bu oran, 2026'nın ilk yarısında uygulanacak geri ödeme artışlarına esas olacak.

TOKİ'nin resmi web sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2026 yılı birinci altı aylık dönemde, geri ödemelere aşağıda belirtilen endeksler uygulanacaktır.

İdarece inşa ettirilen ve bir önceki altı aylık memur maaş artış oranına bağlı olarak satışa sunulan yeni projelerin, geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri, bir önceki altı aylık dönemdeki (1 Temmuz 2025- 31 Aralık 2025 dönemi) memur maaş artış oranı ile güncellenecek olup, bu oran yüzde 15,57'dir.

İdarece inşa ettirilen ve satışa sunulan eski projeler ile 03/04/2001 tarih ve 24362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği, T. Emlak Bankası A.Ş.'den İdaremize intikal eden projelerin, geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri, bir önceki altı aylık dönemdeki (1 Temmuz 2025-31 Aralık 2025 dönemi) Memur maaş artış oranı (yüzde 15,57), TÜFE (yüzde 12,19) ve Yİ-ÜFE (yüzde 10,34) Oranları arasından en düşük olanı alınarak güncellenecek olup, bu oran yüzde 10,34'dür.

İdarece satılan arsaların geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri, bir önceki altı aylık dönemdeki (1 Temmuz 2025-31 Aralık 2025 dönemi) Yİ-ÜFE oranı ile güncellenecek olup, bu oran yüzde 10,34'dür.

İdare tarafından açılan konut kredilerinin kullanım ve geri ödemelerine uygulanacak artış oranı yüzde 15,57 olarak belirlenmiştir. (Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri, Sosyal Yardımlaşma Kurumları, Belediyeler ve Yapımcılar)"

