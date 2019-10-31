Son Dakika Haberleri: Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çiftinin oğulları ameliyata alındı
Son Dakika Magazin Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çiftinin oğulları ameliyata alındı

Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çiftinin oğulları ameliyata alındı

6 saat önce

2. Sayfa'nın haberine göre, Efehan kafasındaki 'dermoid kist' nedeniyle operasyon geçirdi.

Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çiftinin oğulları ameliyata alındı, System.String[]

2. Sayfa'nın haberine göre, Efehan kafasındaki 'dermoid kist' nedeniyle operasyon geçirdi. Yapılan ameliyatın ardından Efehan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


DERMOİD KİST NEDİR?


Dermoid kistler nadir görülen, yavaş büyüyen ektodermal hücrelerin inklüzyonlarından köken alan lezyonlardır. Kafa içi basınç artışına, hidrosefaliye, aseptik menenjite ve epilepsiye yol açabilirler.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:42 
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