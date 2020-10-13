Dünyanın önde gelen merkez bankalarının kendi kripto para birimlerini çıkartma konusunda art arda açıklamalar yapması üzerine, kripto para piyasalarına gelen alımlarla, toplam piyasa hacmi 360 milyar doları aştı. Toplam piyasa hacmi son 24 saatte 6.0 milyar dolar dolayında artışla 364.39 milyar dolara yükseldi.

Son 24 saatte ilk 100 birimin 63'ü yükseldi ve ilk 10 birimin tamamı yükselenler arasındaydı.