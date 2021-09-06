TOPLU ULAŞIMDA YOĞUNLUK - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yaklaşık 1.5 yıl ara verilen yüz yüze eğitime yeniden başlanması ile birlikte İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarından metrobüsler sabahın ilk saatlerinde tıklım tıklım doldu.

Yaz tatilinin bitmesi ile birlikte okulların da açılmasının da etkisiyle D-100 karayolunda saat 06.30'dan itibaren büyük yoğunluk görüldü. Haramidere'den Avcılar ve Küçükçekmece yönüne araçlar yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Toplu taşıma araçlarının ilk gün saat 14.00'e kadar ücretsiz olması da trafik yoğunluğunu azaltmadı. Metrobüs seferleri arttırılırken, peş peşe araçların kalmasına rağmen bazı duraklarda yığılmanın önüne geçilemedi. Yoğunluğun önüne geçebilmek için Söğütlüçeşme, Zincirlikuyu yerine daha kısa mesafedeki Cevizlibağ seferleri de arttırıldı. Özellikle Avcılar'daki Merkez Üniversite Kampusü durağında yolcular araçlara binmekte zorlandı.