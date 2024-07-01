Toplumun Yarısı Normalleşme Sürecine Olumsuz Bakıyor - Son Dakika
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Toplumun Yarısı Normalleşme Sürecine Olumsuz Bakıyor

İdeaPolitik Enstitü tarafından yapılan bir araştırmaya göre, toplumun yüzde 50'si normalleşme sürecine olumsuz bakarken, destekleyenlerin oranı yüzde 29,7 olarak belirlendi. CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve MHP seçmenlerinin çoğunluğu sürece olumsuz bakarken, AK Parti seçmeni süreci olumlu bulan tek grup oldu. Ayrıca, katılımcıların çoğunluğu normalleşme girişimlerini AK Parti'ye samimi bulmuyor ve erken seçim talep ediyor.

01.07.2024 12:31
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(İSTANBUL) - İdeaPolitik Siyasi Araştırma ve Düşünce Enstitüsü (İdeaPolitik Enstitü), toplumun normalleşme/yumuşama ve erken seçim tartışmalarına nasıl baktığını araştırdı. 23-26 Haziran 2024 tarihlerinde 26 ilde bin 824 kişiyle yapılan çalışmaya göre, halkın yüzde 50'lik bölümü normalleşme sürecine olumsuz bakarken, süreci destekleyenlerin oranı yüzde 29,7 oldu.

İdeaPolitik Enstitü tarafından 23-26 Haziran 2024 tarihlerinde 26 ilde bin 824 kişiyle yapılan çalışmaya göre, toplumun yüzde 50'lik bir kesimi normalleşme sürecine olumsuz bakarken bu süreci destekleyenlerin oranı yüzde 29,7 olarak öne çıktı. CHP seçmeninin yüzde 59,9'u, İYİ Parti'nin yüzde 53,6, DEM Parti'nin yüzde 69,4 ve MHP'nin ise yüzde 43,8'i sürece olumsuz bakıyor. Bu süreci olumlu bulan tek seçmen grubu olarak AK Parti seçmeni dikkati çekiyor.

Ankete katılanların yüzde 74,1'i normalleşme girişimleri başladığından beri Türkiye'de bir değişim ya da yumuşama görmediklerini söylüyor. Bu oran, CHP seçmeninde yüzde 79,2, İYİ Parti seçmeninde yüzde 85,7 ve DEM Parti seçmeninde yüzde 84,3 düzeyince görünüyor.

Araştırmaya göre, toplum normalleşme/yumuşama tartışmalarında AK Parti'yi yüzde 61,7 oranıyla samimi bulmuyor. Katılımcıların yüzde 21,5'i normalleşme girişimlerinin AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, buna ek olarak yüzde 3,6'sı Cumhur İttifakı'na yarayacağını söylerken, bu sürecin CHP'ye ve muhalefete fayda sağlayacağını düşünenlerin oranı yaklaşık olarak yüzde 9 düzeyinde kalıyor.

CHP'nin AKP ile anayasa çalışması yapma ihtimali katılımcılara sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 47'lik bir kesiminin bu tür bir iş birliğine karşı çıktıkları görülüyor. Bu bakış açısı CHP seçmeninde yüzde 60'ı geçerken; DEM Parti'de yüzde 70,4, Zafer Partisi'nde yüzde 55,6 ve Yeniden Refah Partisi'nde de yüzde 52,4 gibi oranlara ulaşıyor.

Araştırmada katılımcılara erken seçim isteyip istemedikleri de soruldu. Katılımcıların yüzde 47,1'i seçimlerin zamanında yapılmasını isterken yüzde 42,1'i erken seçim talep ediyor. CHP seçmeninde erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 64,6'ya kadar çıkıyor. Aynı şekilde İYİ Parti seçmeninin yüzde 60'ı, DEM Parti seçmeninin ise yüzde 73'ü erken seçim talep ediyor.

İdeaPolitik Enstitü hakkında

İdeaPolitik Siyasi Araştırma ve Düşünce Enstitüsü, Ocak 2024'te bir grup akademisyen ve araştırmacı tarafından kuruldu. Enstitü, kamusal politikalar ve beşeri bilimler alanında projeler geliştirmek, siyasi, sosyal ve ekonomik konularda yapacağı araştırmalarla veya yapılmış araştırmaların, verilerin ve istatistiklerin analizi ile gerçek ve tüzel kişilere, kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına ve kamuya bilgi, görüş ve danışmanlık hizmeti sunma amacını taşıyor. Enstitünün kurucusu Doç. Dr. Can Kakışım. Dr. Ali Tirali, Orhan Şener Deliormanlı, Prof. Dr. Hasan Sınar, Doç. Dr. Pınar Erkem Gülboy, Dr. Turgay Bozoğlu ve Anıl Karahan grubun çekirdek kadrosunu oluşturuyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Toplumun Yarısı Normalleşme Sürecine Olumsuz Bakıyor - Son Dakika

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