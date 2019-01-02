Son Dakika Haberleri: Toprak Kayması ve Sel Seraya Zarar Verdi

Toprak Kayması ve Sel Seraya Zarar Verdi

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yağışlardan dolayı yaşanan toprak kayması dolayısıyla marul serası zarar gördü.

Toprak Kayması ve Sel Seraya Zarar Verdi, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yağışlardan dolayı yaşanan toprak kayması dolayısıyla marul serası zarar gördü.

Kahta ilçesine bağlı Taşlıca Köyünde geçimini seracılıkla sağlayan Osman Yıldırım'a, ait marul serasına son zamanlarda yaşanılan yağışlardan dolayı yaşanılan sel ve toprak kaymasından dolayı hasar gördü. Önce sel sularının gelerek serasına zarar verdiğini ardından ise arazilerden sürüklenerek gelen topraklardan dolayı serasının yıkılmak üzere olduğunu söyleyen Yıldırım, yetkililerden yardım beklediğini belirtti. Yıldırım "Ekmiş olduğum sera tek geçim kaynağım. Son yağışlardan sonra meydana gelen toprak kaymaları ve su baskınları seramı yıkılma noktasına getirdi. Su baskınları ve toprak kaymasıyla beraber baya zararım oldu. Şuan yaklaşık 20 bin TL gibi bir zararım var. Yetkililerden yardım bekliyorum tek geçim kaynağım bu sera" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:36 Kaynak: İHA

Osman Yıldırım, Adıyaman, Kahta, Güncel
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