Torbalı'da Kaybolan Çocuk Bulundu

06.02.2026 22:06
İzmir Torbalı'da suya kapılan 8 yaşındaki Berivan Bozan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde girdiği derenin suyuna kapılarak kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.

8 yaşındaki Berivan Bozan'ın Çaybaşı Mahallesi'ndeki Fetrek Deresi'ne girmesi ve suya kapılarak sürüklenmesi üzerine durumu görenler ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, derede 8 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarına, belediye ekipleri ve vatandaşlar da destek verdi.

Aralıklarla devam eden yağışa rağmen dere yatağında ve çevresinde sürdürülen arama çalışmalarında küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD sualtı ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarılan küçük kızın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

