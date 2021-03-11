Torna operatörünün kopan kolu, yerine dikildi - Son Dakika

Torna operatörünün kopan kolu, yerine dikildi

11.03.2021 11:32

Torna operatörünün kopan kolu, yerine dikildiKONYA'da, traktör ve tarım aletleri üretilen fabrikadaki makinenin patlamasıyla torna operatörü olarak çalışan Yahya Kunduz'un (33) sağ kolu koptu.

Torna operatörünün kopan kolu, yerine dikildi

KONYA'da, traktör ve tarım aletleri üretilen fabrikadaki makinenin patlamasıyla torna operatörü olarak çalışan Yahya Kunduz'un (33) sağ kolu koptu. Başarılı operasyonla kolu yerine dikilen Kunduz, 'Çay arasından sonra yerime döndüğümde sadece bir patlama sesi duyduğumu hatırlıyorum. Baktığımda kolum kopmuştu, bayılmışım. Gözümü açtığımda ise ameliyathaneden çıkmıştım" dedi.

Merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde, traktör ve tarım aletleri için parça üretimi yapılan fabrikadaki makinelerden biri geçen hafta patladı. Makinenin parçaları, fabrikada torna operatörü olarak çalışan Yahya Kunduz'un sağ kolunu kopardı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerinin ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdığı Kunduz, ameliyata alındı. Kunduz'un bacaklarından alınan dokularla kopan kolu yerine dikildi.

'TAMAMI KOPMUŞTU'

Erken müdahale edilerek, kopan kolun yerine dikildiğini söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Acar, 'Yahya Kunduz, iş kazası sonucu kolunun neredeyse tamamının kopmasıyla ilgili olarak polikliniğimize geldi. Kliniğimize başvurduğu anda biz kendisini ameliyata aldık. Hastamızın bacağından damar ve sinirler alınarak kolunu ve uzuvlarını tekrar tespit ettik. Bu tür vakalarda zaman bizim için çok önemli erken müdahale ettiğimiz takdirde sonuç elde edebiliyoruz' dedi.

'PATLAMA SESİ DUYDUM, KOLUM KOPMUŞTU'

Patlama sesinden sonra kolunun koptuğunu fark eden, evli ve 3 çocuk babası Yahya Kunduz, 'Traktör ve tarım makineleri üreten bir fabrikada torna operatörü olarak çalışıyorum. Çay arasından sonra yerime döndüğümde sadece bir patlama sesi duyduğumu hatırlıyorum. Baktığımda kolum kopmuştu, bayılmışım sonrasında beni ambulansla hastaneye getirmişler. Gözümü açtığımda ameliyathaneden çıkmıştım. İnşallah sağlığıma tam anlamıyla kavuşurum' diye konuştu.

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Torna operatörünün kopan kolu, yerine dikildi
Torna operatörünün kopan kolu, yerine dikildi
Torna operatörünün kopan kolu, yerine dikildi
Torna operatörünün kopan kolu, yerine dikildi

Traktör, Patlama, Tarım, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Torna operatörünün kopan kolu, yerine dikildi - Son Dakika


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