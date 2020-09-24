Toronto'da Covid-19 nedeni ile belediye öncülüğündeki tüm etkinlikler iptal edildi - Son Dakika

Kanada'nın en büyük şehri Toronto'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında belediye öncülüğünde yapılan tüm etkinlikler iptal edildi.

Korona virüs salgını nedeni ile toplu etkinlikler iptal edilmeye devam ediyor. Kanada'nın en büyük şehri Toronta'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yılın geri kalanında belediye öncülüğünde yapılması planlanan tüm etkinlikler iptal edildi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, belediye öncülüğünde veya sponsorluğunda açık havada, parklarda, yollarda, meydanlarda ve diğer halka açık mekanlarda yapılan tüm festival ve etkinliklerin halk sağlığı nedeni ile iptal edildiği aktarıldı. Açıklamada, açık hava spor tesislerinde yapılan faaliyetlerin yasaktan muaf tutulduğu aktarılırdı.

Pek çok kişinin etkinliklerinden elde edilen gelirlerle geçimini sağladığını ifade eden yetkililer, Kültür Festivallerini Kurtarma Programı'nın (CFRP) oluşturulduğunu ve iptal edilen kültürel etkinlikler için 565 bin Kanada Doları (yaklaşık 423 bin ABD Doları) destek sağlanacağını açıkladı. Korona virüsün yayılmasını önlemek için ülke genelinde neredeyse tüm önemli olaylar bu yıl iptal edilirken, gelirleri bu tarz etkinliklere bağlı olan çoğunlukla kar amacı gütmeyen kuruluşlar ise ekonomik olarak darbe yedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau dün yaptığı açıklamada, ülkede Covid-19 salgınında ikinci dalganın çoktan başladığını dile getirmiş, "İkinci dalga henüz başlamıyor, çoktan başladı. İlkbahardan çok daha kötü bir düşüşün eşiğindeyiz" demişti.

Öte yandan Kanada'da Ağustos ayında günlük ortalama 380 vaka tespit edilirken, Salı günü bin 248 vaka kayıtlara geçmişti. Ülkede toplam vaka sayısı 148 bin 783'e, toplam can kaybı 9 bin 246'ya ulaştı. - TORONTO