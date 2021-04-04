ERZURUM TORTUM'DA 'YÜZEN ADALAR' TURİZMİ - Son Dakika

ERZURUM'un Tortum ilçesi Zökün Gölü'ndeki 6 yüzen ada, turizme kazandırılacak. Yüzen adalara gelecek ziyaretçiler için kompleks bir tesis yapılması çalışmalara başlandı.

Erzurum kent merkezine 55, Tortum ilçesine 5 kilometre uzaklıkta Zökün Gölü'ndeki yüzen adaların turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Tortum Kaymakamlığı ve Tortum Belediyesinin ortaklaşa yapacağı çalışmayla ülke ve kent turizmine kazandırılması hedefleniyor. Yüzen adalara giden yol düzenlenirken, hazırlanan projeyle bölgeye restoran, seyir terası, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve çevre düzenlemesi yapılacak. Proje kapsamında kurulacak tesis sayesinde yerli ve yabancı turistlere yüzen adaları görebilecekleri, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve keyifle zaman geçirebilecekleri sosyal bir alan sağlanmış olacak. Restoranda satışı yapılacak ürünlerin satın alımı için yerel üreticilere öncelik verilecek ve bu sayede bölge ekonomisine katkı sağlanırken yöresel ürünler de tanıtılacak.

Yüzen adaların turizme kazandırılmasıyla ilgili hazırlanan projeye Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) da destek verecek. 'Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı' kapsamında desteklenen ve Tortum Belediyesi tarafından uygulanacak olan 'Tortum Yüzen Adalar Turizme Kazandırılıyor' projesinin protokolünü imzaladıklarını belirten KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Tortum Belediyesi tarafından sunulan 'Tortum Yüzen Adalar Projesi' destek almaya hak kazandı. Yüzen Adalar Tortum ilçe merkezimize yaklaşık 5 kilometre mesafede, Erzurum merkeze ise yaklaşık 55 kilometre uzaklıktaki Zökün Gölü'nde bulunuyor. 6 adet yüzen adananın çevresinde yürüyüş yolları, seyir terası restoran, araç park alanı gibi altyapı ve üstyapı tesislerini yaptıracağız. Böylelikle yüzen adalar gibi bir doğal güzelliğinizi hem turizme kazandırmış olacağız hem de sağlanacak turizm hareketliliği ile vatandaşlarımızın gelirlerinin artmasına katkıda bulunmuş olacağız diye konuştu.

Güven, bir yıl içerisinde tamamlanması planlanan çalışmanın 4,5 milyon liraya mal olacağını bildirdi.