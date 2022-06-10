Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, 3 yıllık görev süresini değerlendirdi - Son Dakika
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Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, 3 yıllık görev süresini değerlendirdi

10.06.2022 14:52
Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, 3 yıllık görev süresini değerlendirdi

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, 3 yıllık görev süresini değerlendirdi.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, 3 yıllık görev süresini değerlendirdi.

Kavaklıgil, Üçolukları Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, toplantıyı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla düzenlediğini söyledi.

Görev süresinin yaklaşık 3 yılını doldurduklarını belirten Kavaklıgil, "Bu süre içinde dünyada yankı uyandıran, insanlık alemini çok fazla etkileyen pandemi süreciyle mücadele etmek zorunda kaldık. Akabinde ekonomik anlamda farklı problem ve sıkıntılarla karşı karşıya kaldık ama ne pandemiyi ne ekonomik sıkıntıları kendimize mazeret edinmeden ilçemize hizmet etme yolunda bütün arkadaşlarımızla mücadele ettik. Verdiğimiz sözler ve şehirleşmede Tosya'yı bu zorlu süreçte güzel yerlere getirdiğimize inanıyoruz." dedi.

Tosya'ya hizmet ettikleri 3 yıl ile ilgili, "Üretken belediyeciliğin lideri Tosya" sloganıyla katalog çalışması yaptıklarını anlatan Kavaklıgil, "Belediye başkanlığını aldıktan sonra birçok mahallede sıcak asfalt çalışması yaptık. Asfalt yaptığımız bölgelerin içinde de altyapıyı elden geçirme fırsatı bulduk." diye konuştu.

Kavaklıgil, bundan sonra yapmayı planladıkları projeler hakkında da bilgi verdi.

Toplantıya Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola da katıldı.

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Kaynak: AA

Volkan Kavaklıgil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, 3 yıllık görev süresini değerlendirdi - Son Dakika

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