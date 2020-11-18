Tosya'da bir köyün daha içme suyu sorunu çözülüyor - Son Dakika

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede bir köyün daha su sorunun çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Ortalıca Köyü Aşağı Bektaşlar Mahallesi'nin içme suyu sorunu, Tosya Kaymakamlığının 2020 yılı KÖYDES Çalışma Programı kapsamına alınarak çözüm için çalışmalara başlandı. Çalışma kapsamında devam eden içme suyu çalışmalarını yerinde incelemek için bölgeye giden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Aşağı Bektaşlar Mahallesi'nde yapımı devam eden içme suyu deposu ve isale hattı çalışmalarını inceledi. İncelemelerini tamamlamasının ardından açıklama yapan Kaymakam Deniz Pişkin, "Kaymakamlığımızın 2020 yılı KÖYDES Çalışma Programı kapsamında yaptığımız çalışma sonucu bir yerleşim yerimiz daha içme suyu sorunundan kurtuluyor. Ortalıca Köyü Aşağı Bektaşlar Mahallesi'nde yapımı devam etmekte olan 1 adet toplama odası, 80 metre drenaj, 20 metreküplük içme suyu deposu ile bin 200 metre isale hattı çalışmalarını yerinde inceledik" diye konuştu. - KASTAMONU