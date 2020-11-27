Tosya'da KÖYDES çalışmaları bir bir tamamlanıyor - Son Dakika

Tosya Kaymakamlığı tarafından Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında başlatılan çalışmalar tamamlanıyor.

Tosya Kaymakamlığı, KÖYDES çalışma programı kapsamında başlattığı projeleri bir bir tamamlamayı sürdürüyor. Çalışmaların devam ettiği Bayat köyünde incelemelerde bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yetkililerden bilgi alarak, "Tosya Kaymakamlığımızın 2020 yılı KÖYDES çalışma programına göre, Bayat köyümüzde başladığımız içme suyu çalışmamızı tamamladık. Bu kapsamda; 60 metreküp depo bakım onarımı, 85 metre drenaj, 1 adet 60'lık hazır büz, 1 adet 60x60 rögar, 1 adet kelebek vana, 10 adet yangın vanası, 3 adet yangın dolabı, 3 adet 300 metre hortum ve 1 adet güneş enerjili klorlama cihazı işleri yapıldı. Köyümüze hayırlı olsun" dedi. - KASTAMONU