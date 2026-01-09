Tosya'da Kur'an-ı Kerim Yarışması Yapıldı - Son Dakika
Tosya'da Kur'an-ı Kerim Yarışması Yapıldı

09.01.2026 10:36
Tosya'da düzenlenen yarışmada Ayşe Batur birinci oldu, katılımcılar ödüllendirildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması il finali gerçekleştirildi.

Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda kız öğrenciler arasında düzenlenen yarışma, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, gönüllere şifa, hayata rehber olan Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde tilavet edecek öğrencileri dinlemek üzere bir araya geldiklerini belirterek, "Bunun yolu da Kur'an-ı Kerim'e dört elle sarılmaktan, onu okumaktan, anlamaktan, hayatımıza tatbik etmekten geçiyor. Bu yarışma, sadece güzel bir sesin değil, edebin, huşunun ve Allah kelamına duyulan saygının da yarıştığı bir buluşmadır." dedi.

Finale kalan 9 öğrencinin katıldığı yarışmada, Kastamonu Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Ayşe Batur birinci, Kastamonu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Sevda Nur Külfetoğlu ikinci, Araç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Nurgül Keleş ise üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere belge ve ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Programa Kaymakam Uğur Ünsal, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükacar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Doğan Yıldız ile öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tosya'da Kur'an-ı Kerim Yarışması Yapıldı - Son Dakika

