Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

28.01.2026 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tosya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheliden biri tutuklandı, 21,65 gram madde ele geçirildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince D-100 kara yolunda şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Araçtaki 3 kişinin üzerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 21,65 gram ham madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan O.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi
İskenderun Limanı’nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL İskenderun Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL
Kışın ortasında çıplak bacaklarla titreye titreye dilenen çocukların hali yürek burktu Kışın ortasında çıplak bacaklarla titreye titreye dilenen çocukların hali yürek burktu
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
Datça’da sele kapılan aracın sürücüsü ağaç dalına tutunarak hayatta kaldı Datça'da sele kapılan aracın sürücüsü ağaç dalına tutunarak hayatta kaldı

20:41
Beşiktaş, Yasin Özcan ile 14 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Yasin Özcan ile 1+4 yıllık sözleşme imzaladı
20:41
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden
19:36
MGK sonrası 9 maddelik açıklama Suriye ve İran’a özel yer ayrıldı
MGK sonrası 9 maddelik açıklama! Suriye ve İran'a özel yer ayrıldı
18:17
İbrahim Barut’un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı
İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı
17:52
Piyangodan büyük ikramiye kazandı, köyünü uyuşturucu fabrikasına çevirdi
Piyangodan büyük ikramiye kazandı, köyünü uyuşturucu fabrikasına çevirdi
17:51
Trump’ın tehdidine İran’dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 20:51:44. #7.11#
SON DAKİKA: Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.