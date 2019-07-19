Son Dakika Haberleri: Tour de France ZE Raporu: 12. Gün
Son Dakika Spor Haber

Tour de France ZE Raporu: 12. Gün

58 dakika önce

2019 Fransa Bisiklet Turu'nun Pireneler'de geçilen ilk dağlık etabında kazanan, kaçış grubunda yer Mitchelton Scott bisikletçisi alan Simon Yates oldu.

Tour de France ZE Raporu: 12. Gün, System.String[]
2019 Fransa Bisiklet Turu'nun Pireneler'de geçilen ilk dağlık etabında kazanan, kaçış grubunda yer Mitchelton Scott bisikletçisi alan Simon Yates oldu.

Astana Team'den Pello Bilbao ikinci, Bora Hansgrohe'den Gregor Mühlberger ise etabı üçüncü tamamladılar.

Tour de France'ın 12. etabında yaşananları Eurosport Türkiye yorumcusu Sarper Günsal değerlendirdi.



Astana, Fransa, Spor

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


BMW'de CEO'luk görevine Oliver Zipse atandı Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti Hasan Ali Kaldırım sordu! Volkan Ballı transferi açıkladı Betül Demir'den Falcao paylaşımı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 15:21:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tour de France ZE Raporu: 12. Gün
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]