Tour de France ZE Raporu: 12. Gün
58 dakika önce
2019 Fransa Bisiklet Turu'nun Pireneler'de geçilen ilk dağlık etabında kazanan, kaçış grubunda yer Mitchelton Scott bisikletçisi alan Simon Yates oldu.
2019 Fransa
Bisiklet Turu'nun Pireneler'de geçilen ilk dağlık etabında kazanan, kaçış grubunda yer Mitchelton Scott bisikletçisi alan Simon Yates oldu. Astana
Team'den Pello Bilbao ikinci, Bora Hansgrohe'den Gregor Mühlberger ise etabı üçüncü tamamladılar.
Tour de France'ın 12. etabında yaşananları Eurosport Türkiye
yorumcusu Sarper Günsal değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:22
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