TPIC, 37. Yılını Kutlayan Video Yayınladı

Turkish Petroleum International Anonim Şirketi (TPIC), 37. kuruluş yıl dönümü kapsamında hazırladığı videoyu kamuoyuyla paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TPIC'in faaliyet gösterdiği tüm alanlarda gerçekleştirilen çekimlerden oluşan çalışma, şirketin operasyonel gücünü ve çalışanlarının birlik ruhunu yansıtan kapsamlı bir içerik sunuyor.

Yayımlanan videoda, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserinin tercih edilmesi TPIC'in aralıksız süren operasyonları ve uzun soluklu enerji yolculuğuna işaret ediyor. Tüm çalışanların gönüllü katkılarıyla hazırlanan video, kurum içinde yaşanan dayanışmayı da ortaya koyuyor.

TPIC'in farklı coğrafyalardaki arama, sondaj, lojistik ve destek operasyonlarından görüntülerle zenginleştirilen videonun dikkat çeken unsurlarından biri de yapım sürecinin tamamen şirket çalışanları tarafından üstlenilmesi oldu.

Videoda kullanılan tüm enstrümanlar ve vokal performansları şirket çalışanları tarafından icra edildi. Bu yönüyle çalışma, TPIC ailesinin yeteneklerinin, birlikteliğinin ve kuruma aidiyetinin güçlü bir göstergesi oldu.

Açıklamada, TPIC'in 37 yıllık tecrübesiyle enerji sektöründeki faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğü, Türkiye'nin enerji alanındaki hedeflerine katkı sağlayan projelerini aynı sorumluluk bilinciyle hayata geçirmeye devam ettiği kaydedildi.