TRA2 Bölgesi'nde Yatırım Destek Programı Açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında, TRA2 Bölgesi'nde (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars) 2026 yılında desteklenecek yatırım konuları açıklandı.

Program çerçevesinde her bir yatırım başlığı için; Yatırım Tutarı'nın yüzde 15'i ve 301 milyon TL'ye kadar nakdi destek ya da Yatırım Tutarı'nın Yüzde 20'si ve 301 Milyon TL'ye kadar Kredi Finansman Desteği, Vergi İndirimi: %50 Yatırıma Katkı Oranı, KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (12 Yıl), Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği (10 Yıl) ve Yatırım Yeri Tahsisi unsurları üzerinden destek sağlanacak.

Ağrı'da desteklenecek unsurlar

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından yürütülecek program ile bölgenin üretim kapasitesinin artırılması, katma değerli sektörlerin güçlendirilmesi ve istihdamın artırılması hedefleniyor. Yerel potansiyeli harekete geçirecek stratejik yatırımların destekleneceği program, bölgesel kalkınmaya önemli katkı sunacak. Alternatif Turizm Yatırımları (termal ve kış konaklama, kamp-karavan altyapıları, ekoturizm merkezi, macera parkı, apiterapi, Asgari bin Küçükbaş Entegre Et ve/veya Süt Hayvancılığı Yatırımı, Asgari 15 Dekar Entegre Jeotermal Sera Tesisi (paketleme/işleme/kurutma dahil), Asgari 300 Büyükbaş Entegre Et ve/veya Süt Hayvancılığı Yatırımı.

"Ardahan'da desteklenecek yatırım konuları"

Asgari 300 Büyükbaş Entegre Et ve/veya Süt Hayvancılığı Yatırımı, Dört Yıldız ve Üzeri Konaklama Tesisi, Entegre Kaz Yetiştiriciliği ve Ürünleri İşleme Tesisi (palaz, kaz yumurtası, kaz eti ve

kısımları) ve Mobilya Üretimi (ofis mobilyaları, sabit inşaat mobilyaları, konaklama ve ticari yapı mobilyaları.

"Iğdır'da desteklenecek yatırım konuları"

Dört Yıldız ve Üzeri Konaklama Tesisi, Asgari 300 Büyükbaş Entegre Et ve/veya Süt Hayvancılığı Yatırımı, Kara Taşıtlarının Aksam ve Parçaları Üretimi (tır, dorse, kamyonların motor parçaları,yedek parça, ekipmanları ve aksesuarları) ve Meyve/Sebze İşleme, Kurutma ve Paketlenmiş Gıda Ürünleri Üretimi (işlenmiş ve dondurulmuş meyve/sebze, meyve suyu, uçucu yağ, şekerleme.)

"Kars'ta desteklenecek yatırım konuları"

Asgari 300 Büyükbaş Entegre Et ve/veya Süt Hayvancılığı Yatırımı, Dört Yıldız ve Üzeri Konaklama Tesisi, Entegre Kaz Yetiştiriciliği ve Ürünleri İşleme Tesisi (palaz, kaz yumurtası, kaz eti ve

kısımları), Kavılca Buğdayından Dondurulmuş Unlu Mamul Üretimi (ekmek, pizza, hamur, pasta.) Program kapsamında desteklenecek yatırımlar; hayvancılık, turizm ve imalat sektörlerinde bölgesel uzmanlaşmayı teşvik edecek şekilde belirlendi. Böylece TRA2 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılması, üretim altyapısının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amaçlanıyor.

Başvuru süreçleri ve destek mekanizmalarına ilişkin detaylar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Serhat Kalkınma Ajansı'nın resmi internet sitelerinde yayımlanacak olup yatırımcılar bilgilendirilmeye devam edilecek. - KARS