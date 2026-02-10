Trabzon'a 84 Milyon Lira Hibe Desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) Trabzon'da 8 projeye 84 milyon lira hibe desteği sağlanacak.

TKDK Trabzon İl Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, IPARD 3 programının yedinci çağrı döneminde turizm sektöründe 8 projenin onaylandığı bildirildi.

Bu kapsamda toplam yatırım bedeli 102 milyon lira olan projenin hibe oranının 84 milyon lira olduğu aktarıldı.

TKDK tarafından Trabzon'da bugüne kadar 296 işletmeye sağlanan hibe desteğinin yaklaşık 1 milyar 905 milyon lira olduğu belirtildi.

Açıklamada, TKDK İl Koordinatörü Şansal Aydoğdu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Yapımı tamamlanarak ödemesi gerçekleştirilen 116, devam eden 24 ve yeni sözleşme imzalayacağımız 8 proje olmak üzere toplam 148 Kırsal Turizm Projesi ile TKDK Trabzon İl Koordinatörlüğü olarak turizm sektöründe Türkiye birincisiyiz. Prjelerimizin tamamlanmasıyla Trabzon'a 1 milyar 147 milyon liralık turizm hibesi kazandırmış olacağız."