Trabzon Akvaryum'a Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Trabzon Akvaryum'a Yoğun İlgi

21.01.2026 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Akvaryum, 2022'de 215 bin ziyaretçi ile Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezi oldu.

Trabzon'un önemli turizm mekanlarından, su altındaki canlıların tanıtıldığı Trabzon Akvaryum'u geçen yıl 215 bin 261 ziyaretçi gezdi.

Zağnos ve Tabakhane vadileri arasında bulunan 300 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki akvaryumda, 80 türde 5 bin su canlısı yer alıyor.

Akvaryumda, Mersin balığı, deniz aslanı, koi, vatoz, müren ve köpek balığının da aralarında bulunduğu tropik, Ege ve Akdeniz ile tatlı-acı su türleri ziyaretçilere tanıtılıyor.

Ortahisar Belediyesince 19 Mayıs 2022'de ziyarete açılan akvaryumun teraryum alanında bulunan sürüngenler de ilgi çekiyor.

Ziyaretçiler, dalgıçların çeşitli ebatlardaki akvaryumların yanı sıra tünel şeklindeki 3,5 metre derinliğe sahip tanklarda yaptıkları yemleme ve temizlik çalışmalarını dikkatle izliyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, AA muhabirine, Trabzon Akvaryum'u 2025'te 215 bin 261 kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Trabzon Akvaryum'un, Doğu Karadeniz'in ilk ve tek akvaryumu olduğunu ifade eden Kaya, ziyaretçi sayısının bir önceki yıla göre artmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Kaya, deniz kızı gösterileri gibi çeşitli organizasyonlar düzenleyerek ve balık çeşitlerini artırarak akvaryumu daha da cazip hale getirdiklerinin altını çizdi.

Yapılan yatırımlar ve tanıtım çalışmalarına işaret eden Kaya, akvaryumun, Trabzon'un ve bölgenin en önemli turizm destinasyonlarından biri haline geldiğini kaydetti.

Trabzon Akvaryum, şehir dışından gelen ziyaretçilerin uğrak yeri oldu

Erzincan'dan Trabzon'a gezmeye gelen Hasan Akdağ, "Burası ve içindeki canlı türleri çok güzel. Hele ki Mersin balığını çok seviyordum ve görmek istiyordum, o da burada vardı. Memnun kaldık, çocuklar da gezdi, değişik bir gezi oldu bizim için." dedi.

Nimet Akdağ ise çok beğendiği akvaryumda ailesiyle keyifli bir gün geçirdiklerini belirterek, daha önce görmediği balıkları görme fırsatı bulduğunu, özellikle de vatozun ilgisini çektiğini söyledi.

Ailesiyle Rize'den gelen Turgut Aksu, daha önce İstanbul ve Ankara'daki akvaryumları ziyaret ettiklerini anlatarak, "Güzel bir gün geçirdik. Devamlı gelebileceğimiz, Karadeniz Bölgesi'nde güzel bir yer." diye konuştu.

Ufuk Yetim de akvaryumu çok beğendiğini dile getirerek, "Çocuklarımla geldim, zevk aldık. İçeride köpek balığından tutun da piton, anakonda, büyük vatoz balıklarına kadar çok çeşitli canlılar var." ifadelerini kullandı.

Babasıyla akvaryumu gezen 9 yaşındaki Ertuğrul Yetim ise birçok türde balık ve sürüngen gördüğü akvaryuma herkesi davet ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Trabzon, Turizm, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon Akvaryum'a Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Yarın sabahtan itibaren etkili olacak Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Yarın sabahtan itibaren etkili olacak
YPG’nin Haseke’de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı YPG'nin Haseke'de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Edin Dzeko Almanya’da lider olan takıma gidiyor Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor

11:50
Bomba maçlar var Şampiyonlar Ligi’nde kader günü
Bomba maçlar var! Şampiyonlar Ligi'nde kader günü
11:47
Vatandaşlık maaşı geliyor Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Vatandaşlık maaşı geliyor! Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
11:36
ABD’nin ardından YPGPKK’ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu
ABD'nin ardından YPG/PKK'ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu
11:24
Arda Güler’in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor
Arda Güler'in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:04
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı
10:41
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 12:05:08. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzon Akvaryum'a Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.