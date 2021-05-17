Trabzon'da bataklığa saplanan inek itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika

Trabzon'un Maçka ilçesinde bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Akmescit Mahallesi'nde Şenol Şafak'a ait inek, ahırın dış kısmında bulunan alandaki bataklığa saplandı.

İneğini bataklıktan çıkaramayan Şafak, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek, yardım istedi.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Arama Kurtarma ekipleri, ineğin bulunduğu alana girerek, bataklığın bir bölümünü kürek yardımıyla temizledi.

Ekipler, bir metrelik çukurdan ineği çıkartarak sahibine teslim etti. Şafak ise ekiplere yardımlarından dolayı teşekkür etti.