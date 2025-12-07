Trabzon'da Çöp Temizliği - Son Dakika
Trabzon'da Çöp Temizliği

07.12.2025 11:39
Ortahisar'da belediye ekipleri, 3 evden tonlarca çöp çıkararak çevre sağlığını korudu.

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde belediye ekipleri, çevre ve halk sağlığını tehdit eden 3 ayrı evden tonlarca çöp çıkardı. Çıkarılan çöpler bertaraf edilirken, evlerde ve çevrelerinde ilaçlama çalışmaları yapıldı. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Halkımızın sağlığını ve çevreyi tehdit eden her durumla mücadele etmeyi sürdüreceğizö dedi.

Ortahisar Belediyesi'ne bağlı olan 1 no'lu Beşirli, Soğuksu ve Fatih mahallelerinde bulunan 3 ayrı evden kötü kokular yayıldığı ve çevre sağlığını tehdit ettiği ihbarları üzerine, Ortahisar Belediyesi ekipleri İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla harekete geçti. Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen çalışmalara, Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Ortahisar İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri de katıldı.

EVLERDEN TONLARCA ÇÖP VE ATIK MADDE ÇIKARILDI

Yapılan incelemelerde evlerin içinde ve dışında büyük miktarlarda çöp ve atık malzemelerin depolandığı tespit edildi. Tonlarca çöp ve atık madde, iş makineleriyle çöp kamyonlarına yüklenerek bertaraf edilirken, evler ve çevresi, ilaçlama çalışmalarıyla dezenfekte edildi. Yapılan çalışmalarla kötü kokulara son verilirken, görüntü kirliliği de ortadan kaldırıldı. Ortahisar Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de ihtiyaçlı ailelere çeşitli yardımlarda bulundu, evlerde kapsamlı temizlik çalışmaları yaptı. Çöp ve atıklardan arındırılan evlerin çevresinde yaşayan vatandaşlar, yapılan çalışmalar için Ortahisar Belediyesi'ne ve çalışmalara katılan bütün ekiplere teşekkür etti.

'HALKIMIZIN SAĞLIĞINI KORUMAK, BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZDİR'

Halk sağlığını ve çevreyi korumanın birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Herkesin temiz, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkını korumak için son derece titiz davranıyor ve bu yönde aldığımız ihbarları değerlendiriyoruz. Bu kapsamda ekiplerimiz, 1 nolu Beşirli, Soğuksu ve Fatih mahallelerimizde bulunan ve şikayete konu olan evlerde ve çevrelerinde, biriktirilmiş çöp ve atık malzemeleri kaldırıp bertaraf etti. Çalışmalara katılan, destek veren personelimize ve bütün kurumlara teşekkür ediyorum. Halkımızın sağlığını tehdit eden her türlü olumsuzlukla mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Haber-Kamera: TRABZON,

Kaynak: DHA
