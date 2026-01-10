Trabzon\'da Gazetecilere Övgü

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Genç, Büyükşehir Belediyesi EYOF Tesisleri'nde düzenlenen programda, gazetecilerin önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, "Çok önemli ve meşakkatli bir görev yapıyorsunuz. Şehrin hikayesini birlikte yazıyoruz." dedi.

Gazeteciliğin sadece haberi aktarmak değil, aynı zamanda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, yöneticilerin denetlenmesi ve toplumun sesinin duyurulması gibi çok önemli bir sorumluluğu olduğunu ifade eden Genç, "Zor ama bir o kadar da kutsal bir mesleği icra ediyorsunuz. Gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla çalışan tüm basın emekçilerimizi yürekten kutluyorum." diye konuştu.

Genç, Trabzon basınının 1869'dan bu yana çok güçlü ve dinamik bir geleneğe sahip olduğunu anlatarak, "Bu birikimin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması son derece kıymetlidir. Biz de Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak bu bilinçle hareket ettik ve 2023 yılında Trabzon basınının kurumsal hafızasını yaşatacak Basın Müzesini hayata geçirdik. Basın, bir şehrin hem sesi hem vicdanıdır. Yapıcı eleştiriler, yöneticiler için yol göstericidir ve biz bu eleştirilerden ders almayı biliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, belediye tesislerinde basın mensuplarına indirim uygulanacağını da kaydetti.