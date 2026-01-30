Trabzon'da Global Game Jam 2026 Başladı - Son Dakika
Teknoloji

Trabzon'da Global Game Jam 2026 Başladı

Trabzon\'da Global Game Jam 2026 Başladı
30.01.2026 17:53
Trabzon Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte 35 öğrenci, 48 saat içinde oyun prototipi geliştirecek.

Trabzon'da iki gün süreyle devam edecek "Global Game Jam (GGJ) 2026" etkinliği başladı.

Trabzon Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümünce, Yapay Zeka ve Robotik Kodlama Merkezi'nde organize edilen etkinliğe katılan 35 öğrenci, 48 saatlik sürede oyun prototipi üretmeye çalışacak.

Dünya genelinde 100'den fazla ülkede eş zamanlı olarak düzenlenen ve on binlerce geliştiriciyi buluşturacak "Global Game Jam (GGJ) 2026" ile üniversite öğrencilerinin ve yerel geliştiricilerin küresel oyun ekosistemiyle bağlantı kurması hedefleniyor.

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Dijital oyun alanının önemli hale geldiğini dile getiren Prof. Dr. Aşıkkutlu, "Dijital dünyada artık öğrenmenin önemli yönlerinden birisi de oyun üzerinden öğrenme ve öğretme oluyor. Bu bakımdan dijital oyun sektörünün veya alanının önü gayet açık bir saha olarak gözüküyor. Bu alanda çalışanların geleceğinin parlak ve açık olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Köse ise etkinlikle ilgili çeşitli bilgiler vererek, katılımcıların 48 saat süreyle yoğun bir şekilde çalışacaklarını ifade etti.

Akçaabat Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Bayraktar da belediye olarak her zaman gençleri desteklediklerini ve yanlarında olacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar 48 saat sürecek çalışmalarına başladı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Teknoloji, Trabzon, Son Dakika

Trabzon'da Global Game Jam 2026 Başladı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Trabzon'da Global Game Jam 2026 Başladı - Son Dakika
