Trabzon'da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı - Son Dakika
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Trabzon'da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı

31.03.2022 12:13
Trabzon'da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı

TRABZON'un Arsin ilçesinde, ani kar erimesiyle yamaçtaki arazide heyelan meydana gelirken, 2 katlı bina tahliye edildi.

TRABZON'un Arsin ilçesinde, ani kar erimesiyle yamaçtaki arazide heyelan meydana gelirken, 2 katlı bina tahliye edildi.

Arsin'e bağlı Başdurak Mahallesi Mısırlı mevkisinde, bakkal ve kahvehane olarak hizmet verilen 2 katlı binanın aşağısındaki yamaç arazide dün akşam heyelan meydana geldi. Ani kar erimesiyle oluşan heyelan sonrası duvarları çatlayan 2 katlı bina boşaltıldı. İhbarla bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, riskli alanda inceleme başlattı.


Trabzon'da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı
Trabzon'da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı
Trabzon'da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı
Trabzon'da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı
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Arsin, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trabzon'da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı - Son Dakika
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