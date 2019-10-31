Trabzon'da kültür sanat

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) "Baba", "Heidi" ve "Sihirli Lamba" oyunlarını tiyatroseverlerin beğenisine sunuyor.

August Strindberg'in yazdığı, çevirisini Turan Oflazoğlu'nun yaptığı "Baba"nın rejisini Bilge Emin, yönetmen yardımcılığını Yavuz Topçuoğlu üstleniyor.

Dekorunu Özlem Karabay, kostümlerini Ceren Karahan, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziklerini Tuğrul Topçuoğlu, koreografisini Aslı Öztürk'ün hazırladığı oyunda, Yavuz Topçuoğlu, Didem Aygün, Mert Hürol, Fatma Kum Ertekin, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Gürkan Erarslan ve Efecan Baştürk rol alıyor. Eserde, evlendikten kısa süre sonra aralarındaki ilişki güç savaşına dönen Laura ile yüzbaşı Adolf'un, bu kez kızları Bertha'nın geleceği hakkında tek söz sahibi olma arzuları anlatılıyor.

Oyun, bugün ve yarın saat 20.00'de, 2 Kasım Cumartesi günü de 15.00 ve 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.

"Heidi"

TDT, "Heidi" adlı çocuk oyununu da seyirciyle buluşturacak. Johanna Spyri'nin yazdığı, Büşra Çalışkan ile Dilek Dalipler'in çevirisini yaptığı oyunun yönetmenliğini Ersin Ayhan üstleniyor. Oyun, 4 Kasım Pazartesi saat 11.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

"Sihirli Lamba"

TDT, "Sihirli Lamba" adlı oyunu küçük izleyicilerin beğenisine sunacak. Cengiz Özek'in yazıp yönettiği oyunda Ceyhun Gen, Gürkan Erarslan, Ogün Kılıç ve Muhammet Aymaz rol alıyor. Dekorunu Hakan Dündar, kostümlerini Özge Akarsu, ışık tasarımını Nihat Bahar'ın yaptığı oyun, 5 Kasım Salı günü saat 11.00 ile 13.30'da, 6 Kasım Çarşamba günü de 11.00'de aynı sahnede izlenebilecek.

Sergi ve konser

Tılsım Uluslararası Sanat Derneğince bu yıl 5'incisi düzenlenen "Cumhuriyet" temalı sergi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde 6 Kasım'a kadar gezilebilecek.

Türk halk müziğinin usta isimleri Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, 6 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde aynı sahneyi paylaşacak.