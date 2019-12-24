Trabzon'da örtü yangınları (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da örtü yangınları (3) - Son Dakika

Trabzon'da örtü yangınları (3)

6 saat önce

-Yanan alandan yükselen dumanlar Trabzon'un Arsin ilçesinde dün gece başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen örtü yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

-Yanan alandan yükselen dumanlar Trabzon'un Arsin ilçesinde dün gece başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen örtü yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor. (3)

Trabzon'da örtü yangınları (3)

Trabzon, Arsin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trabzon'da 26 noktada orman yangını çıktı! Valilik kriz masası kurdu
Karadeniz alev alev yanıyor! 4 ilde 26 farklı noktada orman yangını Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı

Son Dakika Haberleri
19:58 Tel Abyad'da Mobil PTT şubesi açıldı - TEL - Son Dakika
19:58 Adana'da otomobil sele kapıldı - Son Dakika
19:58 ABD, Zambiya'nın talebiyle Lusaka Büyükelçisini geri çağırdı - Son Dakika
19:58 Antalya Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi - Son Dakika
19:58 AK Parti Antalya teşkilatı, Akseki'de - Son Dakika
18:08 Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu - Son Dakika
18:06 Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 20:05:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'da örtü yangınları (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]