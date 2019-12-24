Trabzon'da örtü yangınları (3) - Son Dakika

Trabzon'da örtü yangınları (3)
6 saat önce
-Yanan alandan yükselen dumanlar Trabzon'un Arsin ilçesinde dün gece başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen örtü yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:35 Kaynak: AA
-Yanan alandan yükselen dumanlar Trabzon'un Arsin ilçesinde dün gece başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen örtü yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor. (3)
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