Öte yandan Üzümözü Mahallesi'nde de etkili olan fırtına, evlere ve tarlalara zarar verdi.

Alınan bilgiye göre, ilçede dün gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Çarlaklı ve Karakaya mahallelerinde bazı evlerin çatıları uçtu, enerji nakil hatları koptu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Trabzon gündem haberleri... Şalpazarı'nda şiddetli fırtına etkili oldu - Son Dakika

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