YKS heyecanı

Okul çevresinde bekleyen aileler BİLECİK -(AA) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( YKS ) giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi ( TYT ) için s abah saatinde Osmangazi Ortaokulu'na gelen öğrenciler, burada aileleri ve arkadaşları ile sınav saatini bekledi.

Kaynak: AA

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