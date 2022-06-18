YKS heyecanı

Öğrencilerin kimlik ve belge kontrolü
Okul çevresinde bekleyen aileler BİLECİK -(AA) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için s abah saatinde Osmangazi Ortaokulu'na gelen öğrenciler, burada aileleri ve arkadaşları ile sınav saatini bekledi.
Öğrenciler gerekli kontrollerin ardından içeriye alındı. Aileler de sınav süresince okul dışında çocuklarını bekledi.
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