TRABZON Sokakta husumetlisine ateş açtı 3 yaralı - Son Dakika

TRABZON Sokakta husumetlisine ateş açtı 3 yaralı

Sokakta husumetlisine ateş açtı: 3 yaralıTRABZON'un Akçaabat ilçesinde, Hasan B., tabanca ile ateş ettiği husumetlisi Emre B. ile seken kurşunların isabet ettiği biri çocuk 2 kişiyi yaralandı.

Sokakta husumetlisine ateş açtı: 3 yaralı

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TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, Hasan B., tabanca ile ateş ettiği husumetlisi Emre B. ile seken kurşunların isabet ettiği biri çocuk 2 kişiyi yaralandı. Bir sokağa giren ve teslim olmayan şüpheli, müzakereci polisler tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Orta Mahalle'nin İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Hasan B., husumetlisi Emre B. ile tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan B., tabanca ile ateş ettiği Emre B. ile seken kurşunların isabet ettiği E.A. (8) ve T.K.'yı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Haçkalıbaba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bir sokağa girerek elinde tabancası ile bekleyen Hasan B. polise teslim olmadı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Müzakereci polislerin 1.5 saate ikna ettiği şüpheli, gözaltına alındı. Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper de olay yerine gelerek bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Akçaabat, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 22:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZON Sokakta husumetlisine ateş açtı 3 yaralı - Son Dakika
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