Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

02.08.2022 16:37
Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Trabzon'un Düzköy ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'un Düzköy ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında ilçeye bağlı Aykut Mahallesi'nde bir kişinin kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, O.K'nin (53) ev ve arazisinde yaptığı aramada, 22 kök Hint keneviri, 275 gram ağırlığında kubar esrar ile 1 hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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