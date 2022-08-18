Trabzon'daki kaçak silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'daki kaçak silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

18.08.2022 12:18
Trabzon'daki kaçak silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Trabzon'un Hayrat ilçesinde kaçak silah imalathanesine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'un Hayrat ilçesinde kaçak silah imalathanesine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Hayrat İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, R.B. ve N.B. isimli şahısların ikametlerinde kaçak silah imal ettiklerinin istihbaratı üzerine şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca ile tabancalara ait 2 şarjör ve 145 fişek ile 2 torna makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
SÜRÜCÜ 'DELİ BAL'DAN ETKİLENMİŞ - EK SÜRÜCÜ 'DELİ BAL'DAN ETKİLENMİŞ - EK Aydınlı sahte kaymakam Trabzon'da yakalandı Aydınlı sahte kaymakam Trabzon'da yakalandı Sahte kaymakam bu kez yakayı ele verdi Sahte kaymakam bu kez yakayı ele verdi
Kaynak: AA

Trabzon, Hayrat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'daki kaçak silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
16:02 MHK, Yasin Kol hakkında kararını verdi! Beşiktaş'ı sevindirecek gelişme
16:23 Boom Overture ile İstanbul'dan New York'a 4 saatte ulaşılabilir! Dünyanın en hızlı uçağı şaşkına çevirdi
15:44 Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile buluştu
15:23 İYİ Parti lideri Akşener, parti karavanına saldıranlara meydan okudu: Korkaklar buyurun ben buradayım
15:16 Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde büyük artış
14:50 Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararına siyasilerden tepkiler gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 17:44:35. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'daki kaçak silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement