Operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca ile tabancalara ait 2 şarjör ve 145 fişek ile 2 torna makinesi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Trabzon, Hayrat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'daki kaçak silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.