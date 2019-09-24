Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

47 dakika önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncuların iki grup halinde çalıştığı belirtildi.

Birinci gruptaki futbolcuların yenilenme, diğer oyuncuların ise telafi çalışması yaptığı kaydedildi.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, perşembe günü yapılacak antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Beşiktaş, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:36 Kaynak: AA
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