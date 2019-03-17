Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'dan, Erzurumspor'a Teşekkür

Trabzonspor'dan, Erzurumspor'a Teşekkür

1 saat önce

Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a teşekkür etti.

Trabzonspor'dan, Erzurumspor'a Teşekkür, System.String[]
Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a teşekkür etti.

Bordo-mavili kulübün, Twitter üzerinden yayımladığı mesajda, "Dadaşlar diyarı Erzurum'a keyifli bir deplasman yolculuğu. Deplasmanı dost kılan sevgili Erzurum halkına ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a teşekkürlerimizle." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, mesaj içerisinde bordo-mavili kafilenin Erzurum deplasmanına yaptığı yolculuğu anlatan bir klip yayımlandı.

Klipte, takımın otobüsle gerçekleştirdiği yolculuk sırasında taraftarlarla buluşmasının yanı sıra Erzurum'un tarihi ve turistik alanları gösterildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:36 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor Deplasmanda BB Erzurumspor'u Mağlup Etti Bursaspor-Galatasaray Maçının Video Yardımcı Hakem'i Cüneyt Çakır Akhisarspor, Ligde Kalma Şansını Mucizelere Bıraktı Yeni Malatyaspor, Evinde Ankaragücü'nü 3-1 Yendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 16:58:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'dan, Erzurumspor'a Teşekkür
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]