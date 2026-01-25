Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında sahasında karşılaştığı Erokspor'u 90-73 mağlup etti.
Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın İlk periyodunu 21-11 önde tamamlayan Trabzonspor, ikinci periyotta 22 sayı üreterek devreyi 43-36'lık skorla üstün tamamladı. Üçüncü periyotta 22 sayı bularak farkı açan Karadeniz ekibi, son periyoda 65-55 önde girdi. İyi oyununu son periyotta da sürdüren Trabzonspor, parkeden 90-73'lük skorla galip tamamladı. - TRABZON
Trabzonspor Erokspor'u Mağlup Etti
