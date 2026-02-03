Trabzonspor, Fethiyespor'u 3-0 Geçti

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Fethiyespor'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Muçi'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Umut Nayir'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
69.dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Arda Akbulut'un sağından ağalarla buluştu. 1-0
77. dakikada Pina'nın sag taraftan kale sahası içine yerden gönderdiği topu iyi takip eden Onuachu, meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 2-0
79. dakikada Muçi'nin sol taraftan yerden pasında Nwakaeme'nin kontrol ettiği meşin yuvarlağı sert bir vuruşla ağalarla buluşturdu. 3-0
Hakemler: Fatih Tokail, Gökmen Baltacı, Cem Özbay
Trabzonspor: Ahmet Doğan Yıldırım, Ozan Tufan, Nwaiwu, Lövik, Mustafa Eskihellaç (Batagov dk. 81), Okay Yokuşlu, Bouchouari (Oulai dk. 46), Nwakaeme, Muçi, Augusto (Onuachu dk. 46), Umut Nayir
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Erol Can Çolak, Salih Malkoçoğlu, Taha Emre İnce, Onuralp Çakıroğlu
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Fethiyespor: Arda Akbulut, Muhammet Raşit Yöndem, Berkay Değirmencioğlu, Şahan Akyüz, Onur Atasayar, Cihan Kazan (Serdar Can Eralp dk. 88), Uğur Ayhan (Berat Satır dk. 79), Ramazan Çevik, İrfan Akgün, Melih Okutan (Yusuf Türk dk. 76), Muhammet Enes Erdem (Kerem Pala dk. 88)
Yedekler: Nurullah Aslan, Ali Mert Aydın, Serkan Yıldız, Selim Kemence, Berdan Yelken, Arda Yakup Yılmaz
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Muçi (dk. 69), Onuachu (dk. 77), Nwakaeme (dk. 79) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: İrfan Akgün (Fethiyespor), Oulai (Trabzonspor) - TRABZON
