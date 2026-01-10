Trabzonspor, İstanbulspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
Trabzonspor, İstanbulspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

10.01.2026 17:17
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası maçı için İstanbulspor ile hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında İstanbulspor ile 14 Ocak Çarşamba günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açıldı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanın bu bölümünde ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra ise taktik antrenmanına geçildi.

Antrenman öncesinde teknik direktör Fatih Tekke, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Tekke, çalışmalara ilişkin, "Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Herkes çaba sarf ediyor, problem yok. Çalışmalarımız devam ediyor. Eksiklerimiz, sakatlarımız var. Onlar da inşallah düzelir. Şu 2 maç bizim için çok önemli. Hep beraber birliktelik kurmamız lazım. Yola devam, mücadeleye devam." dedi.

Antrenmana ameliyat edilen Visca ve Baniya, tedavileri devam eden Savic, bireysel çalışmalarını sürdüren Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Onuachu ve Oulai, izinli Serdar Saatçı ile sağ arka adalesinde ağrı hisseden Zubkov katılmadı.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

Teknik Direktör, Yerel Haberler, Türkiye Kupası, İstanbulspor, Trabzonspor, Antrenman, Futbol, Spor, Son Dakika

