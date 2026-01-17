Trabzonspor-Kocaelispor İkili Mücadelesi - Son Dakika
Trabzonspor-Kocaelispor İkili Mücadelesi

17.01.2026 11:16
Trabzonspor, Kocaelispor ile 42. randevusuna çıkıyor. Geçmişte 21-9 galibiyet avantajı var.

Trabzonspor ile Kocaelispor, yarın İzmit'te yapacakları maçla birlikte ligde 42. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne dek oynanılan 41 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 21-9 üstünlüğü bulunuyor. 11 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, 61 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 41 gol gördü.

Kocaelispor deplasmanında zorlanıyor

Trabzonspor, Kocaelispor deplasmanlarında zorlandı.

Karadeniz ekibi, dış sahada oynadığı 20 müsabakanın 7'sini kazanabildi. 8 maçtan beraberlikle ayrılan bordo-mavili takım, 5 karşılaşmayı ise kaybetti.

Trabzonspor, 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselen rakibi karşısında geçmişte oynadığı son deplasman karşılaşmalarında da galip gelmekte zorluk çekti.

Bordo-mavililer, Kocaelispor deplasmanında oynadığı son 6 dış saha maçında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet yaşadı.

En farklı galibiyet Trabzonspor'dan

İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda en farklı galibiyeti alan taraf Trabzonspor oldu. Bordo-mavili takım, 1994-95 sezonunda sahasında Kocaelispor'u 4-0 mağlup etti.

Ligin ilk yarısının ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmişti.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Futbol, Spor

