Trabzonspor Kocaelispor'u 2-1 Yendi
Spor

Trabzonspor Kocaelispor'u 2-1 Yendi

18.01.2026 19:38
Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocelispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan ve hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin yönettiği maçı, Trabzonspor 2-1 kazandı.

Trabzonspor'a Kocaelispor deplasmanında galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Felipe Augusto ve 90 artı 1. dakikada Ernest Muçi attı. Ev sahibi Kocaelispor'un tek golü de 18. dakikada Bruno Petkoviç'ten geldi.

Kaynak: ANKA

19:22
