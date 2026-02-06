Trabzonspor Samsunspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor - Son Dakika
Spor

Trabzonspor Samsunspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

06.02.2026 10:19
Trabzonspor, Samsunspor'la zorlu bir mücadeleye çıkacak. Maç, 20.00'de başlayacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile mücadele edecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Ligde 20 hafta sonunda 12 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 42 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavili takım, zorlu Samsun deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirve yarışından uzaklaşmak istemiyor.

Trabzonspor'da Visca, Savic ve Zubkov sakatlıkları nedeniyle yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Karadeniz ekibinde Muçi'nin 3 sarı kartı bulunuyor.

Kaynak: AA

