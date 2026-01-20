Trabzonspor'un Lig Performansı - Son Dakika
Spor

Trabzonspor'un Lig Performansı

Trabzonspor\'un Lig Performansı
20.01.2026 14:15
Trabzonspor, 18 haftada 38 puan toplayarak hem iç hem de deplasmanda etkili bir performans sergiledi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 18 haftada elde ettiği 38 puanın yarısını iç sahada, diğer yarısını ise deplasman maçlarında elde etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Ligde geride kalan haftalarda 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan bordo-mavililer, bu süreçte 35 gol atarken, kalesinde 21 gol gördü.

Karadeniz ekibi, topladığı 38 puanla haftayı sırada tamamladı.

İç sahada bileği bükülmedi

Trabzonspor, iç sahada oynadığı 9 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Sahasında 5 galibiyet ve 4 beraberlik alan bordo-mavililer, taraftarına 17 kez gol sevinci yaşatırken, rakiplerine ise 7 gol izni verdi. Evinde 19 puan toplayan Karadeniz ekibi, zirve mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte sahasında mağlubiyet yaşamayan üç takımdan biri oldu.

Deplasmanda da 19 puan

Deplasman maçlarında da etkili bir performans ortaya koyan Trabzonspor, rakiplerine konuk olduğu 9 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyete imza attı. Rakip fileleri 18 kez havalandıran bordo-mavililer, kalesinde 14 gole engel olamadı. Karadeniz temsilcisi, evinde olduğu gibi deplasmanlarda da 19 puanı hanesine yazdırdı. - TRABZON

Kaynak: İHA

