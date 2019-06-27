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Trafik kazası: 3 yaralı - TEKİRDAĞ

1 saat önce

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kapaklı-Saray yolu Büyükyoncalı mevkiinde yol kenarında park halinde olan ve sola manevra yaparak aniden caddeye giriş yaparak Saray istikametine gitmek isteyen Erol Aslan yönetimindeki 59 TH 108 plakalı hafif ticari araçla, Saray'dan Kapaklı istikametine giden Ersoy Balcı yönetimindeki 59 AV 233 plakalı otomobil çarptı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hafif ticari araç sürücüsü Erol Aslan ile yanında yolcu olarak bulunan Yusuf ve Osman Aslan yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan kaza güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Trafik kazası: 3 yaralı - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:06 Kaynak: AA
Saray, Tekirdağ, Güncel
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