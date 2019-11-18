Trafik kazasında şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya'nın naaşının camiye getirilmesi

Cenaze namazının kılınması

Şehidin yakınlarının üzüntüsü

Şehit naaşının kortej eşliğinde taşınması MERSİN - Bilecik'te uygulama noktasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya'nın cenazesi için memleketi Mersin'de tören düzenlendi. Kaya'nın naaşı Muğdat Caminde düzenlenen törenin ardından aile mezarlığına defnedildi.