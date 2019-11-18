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Trafik kazasında şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya'nın naaşının camiye getirilmesi Cenaze namazının kılınması Şehidin yakınlarının üzüntüsü Şehit naaşının kortej eşliğinde taşınması MERSİN - Bilecik'te uygulama noktasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya'nın cenazesi...
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:59 Kaynak: AA
Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya'nın naaşının camiye getirilmesi
Cenaze namazının kılınması
Şehidin yakınlarının üzüntüsü
Şehit naaşının kortej eşliğinde taşınması MERSİN - Bilecik'te uygulama noktasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya'nın cenazesi için memleketi Mersin'de tören düzenlendi. Kaya'nın naaşı Muğdat Caminde düzenlenen törenin ardından aile mezarlığına defnedildi.
Polis kayınbiraderinin öldürdüğü uzman çavuş ve eşi ayrı yerlerde defnedilecek Ad ve soyadı değişikliği uygulamasını 3 yıl uzatan kanun teklifi TBMM'ye sunuldu ABD'nin "Yahudi yerleşim birimleri" kararı sonrası İsrail'den gerginliği tırmandıracak ilhak çağrısı ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı görmeme" kararı İsrail'de sevinçle karşılandı