Son Dakika Haberleri: Trafik kazasında şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Trafik kazasında şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Trafik kazasında şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya'nın naaşının camiye getirilmesi Cenaze namazının kılınması Şehidin yakınlarının üzüntüsü Şehit naaşının kortej eşliğinde taşınması MERSİN - Bilecik'te uygulama noktasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya'nın cenazesi...

Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya'nın naaşının camiye getirilmesi

Cenaze namazının kılınması

Şehidin yakınlarının üzüntüsü

Şehit naaşının kortej eşliğinde taşınması MERSİN - Bilecik'te uygulama noktasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya'nın cenazesi için memleketi Mersin'de tören düzenlendi. Kaya'nın naaşı Muğdat Caminde düzenlenen törenin ardından aile mezarlığına defnedildi.

Trafik kazasında şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Mert Kaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:59 Kaynak: AA
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