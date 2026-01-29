Trafik Kontrolü ve Yol Çalışmaları - Son Dakika
Trafik Kontrolü ve Yol Çalışmaları

29.01.2026 08:26
Karayollarında bakım ve onarım nedeniyle bazı yollar kontrollü geçişe açıldı, şeritler kapatıldı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke-Batı Hereke kavşakları kuzey taşıma yolunda (İstanbul istikameti) Batı Hereke Viyadüğü'ndeki genleşme derzi onarım çalışması nedeniyle ulaşım, açık tutulan şeritlerden sürdürülüyor.

İzmir-Aydın Otoyolu (Aydın çevre yolu) ve bağlantı yollarında üstyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple İzmir-Aydın istikameti Güney-1 Köprüsü, Aydın-İzmir istikameti ve bu yöndeki Kadıköy Köprüsü'nde bazı şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden sağlanıyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Tarsus Doğu-Adana Kuzey kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, yolun bir şeridinden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun 23-25. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle trafik akışına İzmir istikametinde sol ve orta şeritlerden izin verilecek.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 69. kilometresindeki Tirebolu Tüneli'nin Tirebolu-Giresun yönündeki tüpünde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım, tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Samsun-Ordu yolunun 13-15. kilometrelerinde Nefise Akçelik Tüneli'nin Samsun yönündeki çıkışında gizli buzlanma dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Van-Hakkari yolunun 71-79. kilometrelerindeki tünel ve yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Eğirdir-Gelendost yolunun 42-50 ve Tuzluca-Iğdır şehir geçişi yolunun 8-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Trafik Kontrolü ve Yol Çalışmaları
