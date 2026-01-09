Trafik Tartışması: Sopayla Tehdit ve Tutuklama - Son Dakika
Trafik Tartışması: Sopayla Tehdit ve Tutuklama

09.01.2026 21:29
Mersin'de trafikte tartışan Hakan A., sopayla tehdit ettiği sürücü nedeniyle tutuklandı.

MERSİN'de trafikte tartıştığı otomobilin önünü keserek elindeki sopayla tehdit eden sürücü Hakan A. (32), tutuklandı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesine bağlı Menteş Mahallesi Ali Kaya Mutlu ile Nevit Kodallı caddelerinin kesişiminde meydana geldi. 34 CTT 336 plakalı aracın sürücüsü Hakan A., bilinmeyen bir nedenle trafikte tartıştığı 34 HFR 65 plakalı aracın sürücüsü Ümit S.'nin (47) önünü kesti. Aracından elinde sopayla inen Hakan A., sürücüyü tehdit ettikten sonra yoluna devam etti. Ümit S.'nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Hakan A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli 'Silahla tehdit' ve 'Kara ulaşım hareketini engelleme' suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Şüpheli Hakan A.'nın 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan 2 kaydı olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

