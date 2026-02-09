Trafik Yoğunluğu ve Yapım Çalışmaları - Son Dakika
Ekonomi

Trafik Yoğunluğu ve Yapım Çalışmaları

09.02.2026 08:12
Yolda yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü ve işaretlere uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Adapazarı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten gerçekleştiriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım işi dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 34-37. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Uşak-Sivaslı-Karahallı yolunun 1-6. kilometrelerinde hızlı tren üst geçit köprü yapım çalışmaları sebebiyle Uşak-Sivaslı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Osmancık-İskilip yolunun 47-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ayancık-Sinop yolunun 19. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Bartın-Kastamonu il sınırı-Cide yolunun 14. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşım, ağır taşıtlar hariç, Abdulkadir Köyü yolundan gerçekleştiriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 15-43. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun Bursa-Ankara istikameti 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Trafik, Ulaşım

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
