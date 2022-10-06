KAYSERİ-TRAFİKTE TAKİP ETTİĞİ HUSUMETLİ KARDEŞİNİ TABANCAYLA YARALADI - Son Dakika
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KAYSERİ-TRAFİKTE TAKİP ETTİĞİ HUSUMETLİ KARDEŞİNİ TABANCAYLA YARALADI

06.10.2022 01:42

KAYSERİ'de Eray Ç., aralarında husumet bulunan kardeşi Erkut Ç.'yi takip ederek, otomobiliyle seyir halindeyken tabancayla vurarak yaraladı.

KAYSERİ'de Eray Ç., aralarında husumet bulunan kardeşi Erkut Ç.'yi takip ederek, otomobiliyle seyir halindeyken tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Eray Ç., aralarında husumet bulunan kardeşi Erkut Ç.'yi trafikte takip etmeye başladı. Otomobiliyle seyir halinde olan Eray Ç., kardeşi Erkut Ç.'nin kullandığı 38 AAK 300 plakalı otomobile tabancayla ateş açtı. Eray Ç. olay yerinden kaçarken, kurşunun isabet ettiği Erkut Ç., direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobiliyle Vedat Çelik'in kullandığı 38 BT 087 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağabeyi tarafından tabancayla vurulan Erkut Ç. ile kazada yaralanan Vedat Çelik'i Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kardeşini tabancayla yaralayan ve kazaya neden olan Eray Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

Osman Kavuncu Bulvarı, Vedat Çelik, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAYSERİ-TRAFİKTE TAKİP ETTİĞİ HUSUMETLİ KARDEŞİNİ TABANCAYLA YARALADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAYSERİ-TRAFİKTE TAKİP ETTİĞİ HUSUMETLİ KARDEŞİNİ TABANCAYLA YARALADI - Son Dakika
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