Şarkışla'da öğrenciler karne sevinci yaşadı - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçelerinde okullarda karne heyecanı yaşandı.

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk İmam Hatip Ortaokulu, Aşık Veysel İlkokulu ve Döllük Şehit Oğuz Yorulmaz İlkokulunda karne töreni düzenlendi.

İlçe genelinde 7 bin 373 öğrencinin karne sevinci yaşadığını belirten Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, "Öğrencilerimizin sevinçlerine ortak olmak için buradayız." dedi.

Döllük köyü Şehit Oğuz Yorulmaz İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde ise sınıf öğretmeni Abdulmelik Şeker öğrencilere karne hediyesi olarak sınıfta pişirdiği kestaneleri ikram etti.

Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Birleştirilmiş 4 sınıfta 13 öğrencimiz var. Okulun son gününde böyle bir etkinlik yapalım istedik. Sobada pişirdiğimiz kestaneleri çocuklarımıza ikram ettik." ifadelerini kullandı.

Törenine İlçe Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz, Emniyet Müdürü Vekili Tugay Keten ve Şube Müdürleri katıldı.