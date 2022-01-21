TRAKYA KAR YAĞIŞININ ETKİSİ ALTINA GİRDİ - Son Dakika

BALKANLAR üzerinden gelen kar yağışı Trakya'yı etkisi altına almaya başladı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar kalınlığı Bulgaristan sınırındaki köyledi 5 santimetreyi geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı ve soğuk hava Trakya'yı etkisi altına aldı. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı ile Lalapaşa bağlı Hamzabeyli, Çallıdere, Küçünlü, Vaysal ve Kalkansöğüt köylerinde kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti. Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte karayolları ekipleri yollarda tuzlama ve küreme çalışmaları başlattı.

Hamzabeyli köyünde karın yağmasını sevinçle karşıladıklarını söyleyen buğday üreticisi Mehmet Doğan, "Beklediğimiz bir kar yağışıydı. Karın yağması ekili buğdayımıza çok iyi gelecek. Gübre gibi etkili olan kar, yer altı sularımızda çoğalmasına neden olacak. Bizim köyümüzde yer altı sularıyla biz tarlamızı suluyoruz" dedi. Diğer köylülerde kar yağışının sevindirici olduğunu ve hasatta yüksek verim alınmasını sağlayacağını söyledi.

ÇORLU'DA KARDA ZİNCİRLEME KAZA

Kar yağışı, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde de etkili olmaya başladı. Tekirdağ'ın Çorlu; Çerkezköy, Saray ilçelerinde kar yağışı her geçen saat hızını artırırken, araçların üzerleri beyaza bürünmeye başladı. Kar nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü TEM otoyolunun İstanbul istikameti Çerkezköy gişeler mevkisinde 6 aracın karıştığı zincirleme meydana geldi. Kazada, 2 kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yol kısa süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.