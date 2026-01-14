Trakya Üniversitesi'nde Hipertansiyon Paneli - Son Dakika
Sağlık

Trakya Üniversitesi'nde Hipertansiyon Paneli

Trakya Üniversitesi\'nde Hipertansiyon Paneli
14.01.2026 16:16
Trakya Üniversitesi, hipertansiyonu ele alan bir etkinlik düzenleyerek halkı bilgilendirdi.

Trakya Üniversitesi tarafından düzenlenen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında hipertansiyon ele alındı.

Yıldırım Mahallesi'ndeki Trakya Anadolu Birlik Derneği'nde gerçekleştirilen programa, dernek üyeleri ile mahalle sakinleri katıldı.

Yöneticiliğini Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır'ın yaptığı söyleşide, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ konuşmacı olarak yer aldı. Etkinliğe katılan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler de bir konuşma yaptı.

Bilimin toplumla buluşturulmasının önemine değinen Hatipler, üniversitelerde üretilen bilginin sadece akademik çevrelerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, "Bilimi dört duvar arasından çıkararak Edirne halkıyla buluşturmayı sürdüreceğiz." dedi.

Üstündağ da, primer hipertansiyonun halk sağlığı açısından taşıdığı öneme dikkati çekti.

Hastalığın toplumda sık görülmesi, uzun süre belirti vermeden ilerlemesi ve kalp - damar hastalıkları için önemli bir risk faktörü olması nedeniyle koruyucu sağlık hizmetlerinde öncelikli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Üstündağ, işlenmiş ve yüksek tuz içeren gıdaların hipertansiyon üzerindeki olumsuz etkilerine işaret ederek, felç geçiren her dört kişiden birinde hipertansiyonun temel neden olduğunu, ölümlerin de yaklaşık dörtte birinin yüksek tansiyonla ilişkili olduğunu söyledi.

Günlük tuz ihtiyacının yaklaşık 5 gram olmasına rağmen Türkiye'de bu miktarın ortalama 18 grama ulaştığını ve dünya ortalamalarının oldukça üzerinde seyrettiğini ifade etti.

Doğru tansiyon ölçümünün önemine de değinen Üstündağ, ölçümün nerede ve nasıl yapılması gerektiği konusunda katılımcılara uygulamalı bilgiler verdi.

Trakya Anadolu Birlik Derneği Başkanı Celal Demir de program nedeniyle Rektör Hatipler'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

